МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу заметно снижаются, пока рынки оценивают макростатистику из Японии, а в Гонконге — сильнейшая непогода, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара повышается до 98,57 рубля

По состоянию на 8.03 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite уменьшается на 0,4%, до 3110,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 1930,13 пункта. Японский Nikkei 225 снижается на 1,49%, до 32530,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,48%, до 7136,2 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,68%, до 2531,96 пункта.

Торги на гонконгской бирже не проводились из-за сильнейших за почти 140 лет ливней. "Из-за действующего черного штормового предупреждения сегодня утренняя торговая сессия ценными бумагами и деривативами будет отложена", — говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте биржи в соцсети Weibo.

По итогам четверга Hang Seng Index снизился на 0,49%, до 18 393 пунктов.

Трейдеры оценивают статистику из Японии. ВВП страны в прошлом квартале, по окончательной оценке, увеличился на 4,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), свидетельствуют данные правительства страны. При этом предварительная оценка и прогноз аналитиков предполагали рост на 6% в пересчете на год.

Также на настроения инвесторов в Азии могут влиять данные рынка труда США. Так, число заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 2 сентября, неожиданно снизилось — до 216 тысяч. Аналитики, напротив, ждали роста показателя.