МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу опускаются, инвесторы уходят от риска на фоне снижения техсектора США, следует из данных торгов. Биржи АТР снижаются после пересмотра в меньшую сторону динамики ВВП Японии

По состоянию на 12.15 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,42% — до 7 410,57 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 7 151,19 пункта, немецкий DAX — на 0,69%, до 15 610,85 пункта. С начала недели индексы могут показать снижение на 0,7%, 1,9% и 1,3% соответственно.

В четверг основные фондовые индексы США закрылись преимущественно в минусе, в том числе технологический индекс NASDAQ уменьшился примерно на 0,9%. Снижение техсектора США негативно отражается на торгах в Европе.

Сдерживает индексы и удешевление меди на 0,9%, что негативно влияет на стоимость акций компаний горнодобывающего сектора: бумаги BHP Group дешевеют на 1,3%, Rio Tinto — на 1,2%, ArcelorMittal — на 1%.

Инвесторы также обратили внимание на макростатистику. Годовая инфляция в Германии по итогам августа, по окончательным данным, ожидаемо замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, как и предполагала предварительная оценка.

На следующей неделе инвесторы ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики полагают, что в четверг, 14 сентября, европейский центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 4,25% годовых.