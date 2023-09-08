МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили пятницу в минусе на фоне снижения бирж США и на слабой макростатистике по ВВП Японии, в то время как рынки в Гонконге были закрыты из-за сильнейших ливней, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит снижаются перед выходом данных по рынку труда

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite понизился на 0,18%, до 3 116,72 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,07%, до 1 935,54 пункта. Южнокорейский KOSPI опустился на 0,02%, до 2 547,68 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,2%, до 7 156,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,21%, до 32 609,5 пункта.

Торги на гонконгской бирже не проводились из-за сильнейших за почти 140 лет ливней. "Из-за действующего черного штормового предупреждения сегодня утренняя торговая сессия ценными бумагами и деривативами будет отложена", — говорится в заявлении, размещенном в официальном аккаунте биржи в соцсети Weibo. По итогам четверга Hang Seng Index снизился на 1,34%, до 18 202,07 пункта.

Снижению индексов в Азии способствовало сокращение фондовых индексов США в четверг. В том числе технологический индекс NASDAQ уменьшился примерно на 0,9%.

Сдержала торги и слабая статистика по экономике Японии. ВВП страны во втором квартале, по окончательной оценке, увеличился на 4,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Предварительная оценка и прогноз аналитиков предполагали рост на 6% в пересчете на год.