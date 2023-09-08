МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы в пятницу не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов; аналитики отмечают обеспокоенность инвесторов за дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС). Золото дешевеет в ожидании выхода данных от ФРС

По состоянию на 15.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,05%, до 34 544 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,03%, до 15 286,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 4 459 пунктов. Минутами ранее все три индекса слабо снижались.

Рынки находятся в ожидании очередного заседания ФРС США, которое пройдет 19-20 сентября. По словам экспертов, трейдеры все больше опасаются дальнейшего ужесточения политики регулятора. Последние данные макростатистики свидетельствуют об устойчивости американской экономики, и это дает возможность центробанку для более "ястребиных" действий.

"Из недавних разговоров с институциональными инвесторами нам стало понятно, что они все больше нервничают. Прежде всего, их беспокоит то, что экономический рост ускоряется такими темпами, которые могут вынудить ФРС еще повысить ставки", — приводит портал MarketWatch мнение руководителя аналитического отдела Fundstrat Тома Ли (Tom Lee).

В то же время 93% аналитиков, опрошенных CME Group, ждут сохранения учетной ставки ФРС в сентябре. Кроме того, почти 60% не прогнозируют ни одного повышения ставки до конца года.