МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы ростом после публикации статистики о потребительских ценах в Германии, следует из данных торгов. Газ в Европе подорожал почти на шесть процентов

По итогам дня британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,49%, до 7 478,19 пункта, французский CAC 40 — на 0,62%, до 7 240,77 пункта, немецкий DAX — на 0,14%, до 15 740,3 пункта.

Инвесторы обратили внимание на данные, согласно которым годовая инфляция в Германии по итогам августа, по окончательным данным, ожидаемо замедлилась до 6,1% с 6,2% месяцем ранее, как и предполагала предварительная оценка.

По итогам недели европейские индексы закрылись разнонаправленно — FTSE 100 вырос на 0,18%, CAC 40 — на 0,77%, DAX — на 0,63%.

На следующей неделе рынки ждут заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ). Аналитики полагают, что в четверг, 14 сентября, европейский центробанк сохранит ключевую ставку на текущем уровне в 4,25% годовых.