МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Методика для индекса нефти СПбМТСБ для расчёта налогов должна быть согласована на экспертном совете в середине октября, есть ряд моментов, требующих согласования, сообщил президент, председатель правления СПбМТСБ Алексей Рыбников.

"Экспертный совет сегодня не принял решения об утверждении или рекомендации методики расчёта цен по индексам экспортной нефти… Достаточно понятны ключевые моменты, по которым надо договориться… Учитывая, что на основании методики и принятых решений ФАС должна принимать нормативные акты, затягивать с этим нельзя, желательно к середине октября с этим вопросом на нашей стороне завершить, чтобы остались процедуры, которые будут решать в правительстве", — сказал Рыбников.

Он отметил, что во вторник прошло первое заседание экспертного совета по индексам на нефть, которые могут стать основой для расчёта налогов.

"Мы успеваем к началу следующего года сделать все, чтобы методика заработала, но затягивать с этим не надо… Нет препятствий для того, чтобы двигаться в направлении принятия соответствующих индексов", — добавил он.

Минэнерго РФ в марте сообщало, что вопрос перехода на российский нефтяной бенчмарк может быть решен в этом году. После этого, в апреле, замминистра финансов Алексей Сазанов говорил журналистам, что Минфин РФ готов учитывать внебиржевую котировку СПбМТСБ в расчете нефтяных налогов, но с условием, что из ее расчета будут исключены сделки между взаимозависимыми лицами.