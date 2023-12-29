МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "СПБ биржа" возобновит торги в 11.15 мск, сообщила торговая площадка. 

Санкт-Петербургская биржа

"СПБ биржа" временно приостановила торги

Ранее в пятницу "СПБ биржа" приостановила с 7.50 мск торги ценными бумагами из-за технического сбоя.

"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11.15", — говорится в сообщении.

Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки, добавляется там.