2023-12-29T11:04:56+03:00
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2023-12-29T11:04:56+03:00
2023
https://1prime.ru/Index/20231229/842706650.html
"СПБ биржа" возобновит торги в 11.15 мск
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"СПБ биржа" возобновит торги в 11.15 мск, сообщила торговая площадка. Ранее в пятницу "СПБ биржа" приостановила с 7.50 мск торги ценными бумагами из-за технического сбоя... ПРАЙМ, 29.12.2023
индексы, рынки, новости, россия, спб биржа, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. "СПБ биржа" возобновит торги в 11.15 мск, сообщила торговая площадка.
Ранее в пятницу "СПБ биржа" приостановила с 7.50 мск торги ценными бумагами из-за технического сбоя.
"Организованные торги ценными бумагами возобновятся в 11.15", — говорится в сообщении.
Участники торгов вправе отзывать поданные ранее заявки, добавляется там.