МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет на старте торгов в последний день января, следует из данных Мосбиржи. "Пираты" Красного моря: нефтяной компас попутал берега

Отмечается, что в первые минуты торговой сессии индекс Мосбиржи превысил 3200 пунктов впервые с 15 января. так, к 10:07 по московскому времени показатель достигал до 3204,99 пункта, прибавив 0,28 процента. При этом долларовый индекс РТС вырос на 0,14 процента, составив 1124,06 пункта.

Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер сообщал, что в случае пробоя планки в 3200 пунктов, сценарий движения рынка на верхнюю границу широкого полугодового боковика 3000-3300 п. начнет быстро реализовываться. Он напомнил, что особое внимание привлекла динамика акций IT-сектора, Яндекса, Северстали.

В свою очередь, ведущий аналитик "Цифра Брокер" Даниил Болотских отмечал, что оптимистичные настроения на рынке подогреваются заявлениями Банка России о возможности снижения ключевой ставки.