Во вторник, 28 апреля, единая европейская валюта по отношению к доллару на утренних торгах умеренно отступает после незначительного роста днем ранее.

Вчера, в понедельник, валютная пара EUR/USD по ходу торговой сессии приближалась к отметке 1,086, прежде чем к закрытию растеряла большую часть выигрышей. Мимолетным покупательным настроениям игроков в отношении евро способствовало оживление аппетита к риску на мировых биржевых площадках.

Подъем рисковых настроений на старте недели стал возможным благодаря известиям о смягчении режима, связанного с эпидемией коронавируса, в целом ряде американских штатов и европейских государств. Напомним, что в Испании впервые за полтора месяца разрешили выйти на улицу детям в сопровождении взрослых, а в Италии и Бельгии начнут снимать часть ограничений с 4 мая. Американские штаты Оклахома, Аляска и Джорджия начали постепенное смягчение ограничений для бизнеса, а власти штата Нью-Йорк объявили о вероятном снятии части карантинных мер после 15 мая.

Инвестиционное сообщество на этой неделе ждет итогов заседаний Европейского центрального банка и Федрезерва. В условиях пандемии регуляторы перестали дожидаться плановых заседаний и принимают меры монетарного стимулирования в экстренном порядке, поэтому «посиделки» обоих регуляторов на этот раз могут завершиться лишь порцией абстрактных экономических комментариев. Федрезерв, в частности, пообещает принять все необходимые меры для поддержки ликвидности в финансовой системе, а ключевая ставка уже и так находится на минимальном уровне, поэтому манипуляций с этим параметром монетарной политики ожидать не приходится.

Стоит отметить, что значимой для динамики EUR/USD макроэкономической статистики сегодня в Старом и Новом Свете не появится.

Мы отмечаем, что на данном этапе поползновения рисковых активов, включая евро, к росту по-прежнему выглядят зыбкими и мимолетными – рынки живут ожиданиями конца пандемии, тогда как многие ограничительные меры все еще остаются в силе, и масштаб экономических последствий до сих пор не поддается оценкам. В этой связи с фундаментальной точки зрения доллар остается фаворитом как антирисковый актив.

С технической точки зрения, на дневном графике EUR/USD курс стабилизировался над поддержкой 1,078, однако в краткосрочной перспективе не исключается ее повторное тестирование и пробитие вниз.