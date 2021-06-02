МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский бизнес оправляется от коронавируса и ищет новые источники финансирования, в том числе интересуется выходом на биржу. О том, когда можно ожидать новых выходов компаний на фондовый рынок, как компании справляются с последствиями пандемии, на сколько рынок сможет нарастить кредитный портфель юрлицам в текущем году, нужны ли бизнесу кредиты в валюте, а также когда Сбербанк запустит площадку цифровых финансовых активов рассказал в интервью агентству «Прайм» в преддверии ПМЭФ-2021 зампред правления крупнейшего отечественного банка Анатолий Попов. Беседовала Анастасия Сапрыкина.

- Как вы оцениваете текущую ситуацию на рынке кредитования корпоративных клиентов? Какой рост кредитов юрлицам вы прогнозируете в Сбербанке по итогам текущего года?

— Темпы кредитования мы ожидаем умеренные в этом году, по нашим оценкам, рынок будет расти на уровне 9-10%. Это связано с тем, что, с одной стороны, активно восстанавливается экономика и темпы вроде бы должны быть большими, но, с другой стороны, происходит укрепление рубля. Порядка трети нашего портфеля приходится на кредитование экспортеров — это кредиты в иностранной валюте, в первой очереди, доллара и евро. Это немного выравнивает темпы роста.

- Какие сегменты и сектора экономики окажутся драйверами роста кредитного портфеля банка?

— Это в первую очередь проекты нефтегазовой отрасли, цветной и черной металлургии — в этом секторе в связи с ростом цен на сырьевые товары повышенный спрос со стороны мировых рынков и, соответственно, повышенный интерес компаний к реализации проектов в этой сфере. Традиционный драйвер — жилая недвижимость, она дает стабильный рост портфеля. У нас уже портфель на данный сектор больше 1,1 триллиона рублей и продолжает расти из-за того, что девелоперы запускают новые проекты и программы поддержки продолжают влиять на спрос.

- Замедления роста портфеля из-за возможной трансформации льготной программы ипотеки с 1 июля не ожидаете?

— Пока то, что мы видим, и по темпам продаж, и по количеству новых проектов, которые мы рассматриваем, мы не ожидаем замедления в области финансирования жилой недвижимости.

- Говоря о валютном кредитовании, как изменилась доля валютных кредитов в корпоративном портфеле Сбербанка за прошлый год?

— Да, больших каких-то изменений не происходит. Мы системно перерабатываем портфель с компаниями-заемщиками, чтобы синхронизировать выручку, которую получает компания и валюту кредитования. Если выручка в рублях, то и кредиты в рублях, если валютная выручка — то компании могут привлекать финансирование в иностранной валюте.

- Есть ли спрос на какие-то нетрадиционные валюты?

— Нет, это штучные кредиты, очень редкое явления.

- Какую долю российских экспортеров Сбербанк сопровождает в настоящее время? Повлияла ли пандемия на эту долю? Как? Ожидаете ли, что со снятием ограничений она может вырасти?

— Сбербанк лидирует по доле обслуживания экспортеров, мы обслуживаем порядка 2/3 несырьевых неэнергетических экспортеров. Прошлый год был не самым легким для экспортеров и с точки зрения поиска новых рынков сбыта, и ограничения по поездкам. В целом объемы российского экспорта в стоимостном выражении сократились на 20,7% по сравнению с 2019 годом, что во многом было связано со снижением цен на энергоносители во втором-третьем кварталах. При этом несырьевой неэнергетический экспорт показал положительную динамику даже в прошлом году — он вырос на 4%. Это мы видим, в том числе и по обороту тех экспортеров, которые обслуживаются у нас в банке.

Мы видим за первые четыре месяца текущего года, что продолжается рост несырьевого экспорта. Это хорошо, дает основания нам думать, что 2021 год наши клиенты и мы завершим в плюсе по основным показателям.

- С 1 июля в стране планируют отменить репатриацию валютной выручки несырьевых экспортеров. Какие изменения ожидаете в связи с этим в поведении клиентов?

— Любая либерализация валютного законодательства, особенно для несырьевых экспортеров, — это плюс, компании смогут осуществлять свою деятельность более гибко. При этом каких-то значительных изменений в поведении клиентов не произойдет, потому что в принципе условия были достаточно взвешенные, большая доля экспорта у России сырьевая. Соответственно, какого-то влияния значительного на объем оказываемых нами сервисов, наших доходов тоже не ожидаем.

- У многих ли клиентов ожидаете проблемы с погашением кредитов на фоне не до конца восстановившейся экономики?

— Качество кредитного портфеля у нас стабильное — доля просроченной задолженности составляет менее 3,5%, что вполне соответствует общей ситуации. Даже если посмотреть на первый квартал, наша стоимость риска отражает стабилизацию, которая происходит у наших заемщиков. Необходимость формировать новые резервы отсутствует. Так что ухудшений в текущем году мы не ожидаем.

Мы также реструктуризировали значительный объем задолженности, большинство таких реструктуризаций мы провели превентивно. Основной объем реструктуризаций пришелся на конец второго — третьего кварталов 2020 года. Мы видим, что сейчас доля просроченной задолженности по таким ссудам не превышает 0,5%, и уже в первом полугодии 2021 года основная часть заемщиков вернулась в традиционному графику платежей.



- Наиболее тяжело пандемия ударила по малому и среднему бизнесу. Как сегодня себя чувствуют ваши клиенты из этого сегмента?

— Сегодня в стране всего 5,7 миллиона предприятий малого и среднего бизнеса, из них более 2,5 миллиона — активные клиенты Сбербанка. Рынок предприятий в 2020 году сократился на 3,5%, при этом среди клиентов Сбера доля ликвидированных предприятий в 2 раза меньше, чем в целом по рынку. Сбер смог сохранить и увеличить количество обслуживаемых организаций с 2,3 миллиона.

Отчасти причиной того, что наши клиенты лучше справляются с трудностями в экономике, является то, что Сбер является активным участником мер господдержки. Так банк оказал существенную поддержку субъектам МСП в 2020 году, реализовав большой объем мер господдержки. Стоит отметить, что в апреле наступил период погашения кредитов, выданных под 2% и большинству наших заемщиков кредиты были субсидированы, что говорит о выполнении условий кредитования с их стороны.

Есть индустрии, которые демонстрируют хорошее восстановление, — это общепит, спорт, частный туризм. Надеемся, что с Петербургским форумом и деловой туризм вернется на доковидные объемы.

- Программа под 3% как сейчас работает?

— По ней мы уже предоставили кредитов на сумму более 25 миллиардов рублей. Но тут важно сказать, что у программы есть ряд ограничений, — в ней могут принять участие только те предприятия, которые ранее участвовали в программе ФОТ 2.0. Многие из них, к счастью, уже восстановили свою деятельность и не испытывают необходимости в дополнительных заемных средствах.

- В целом как-то кредитные привычки малого и среднего бизнеса за год поменялись?

— Особых изменений нет. Порядка 10% клиентов у нас берут кредиты — доля осталась неизменной по сравнению с 2019 годом. Доля выдач новым клиентов, которые ранее у нас кредиты не брали, — также осталась на уровне 2019 года — около 1/3.

- Как изменилось число самозанятых клиентов в Сбербанке после распространения режима на всю Россию? Планируется ли запуск каких-либо новых предложений для них?

— Распространение режима самозанятых началось в июле 2020 года — сейчас у нас порядка 400 тысяч клиентов-самозанятых. Чаще всего при регистрации самозанятые указывают, что получают доход от деятельности в области цифрового маркетинга, то есть создают и поддерживают сайты, работают с соцсетями, бытового ремонта, пассажирских перевозок, строительства, красоты и здоровья.

Мы сейчас прорабатываем новые сервисы для самозанятых, совсем недавно запустили сервис для создания собственного сайта за несколько минут. И в ближайшее время упростим процесс регистрации самозанятых — достаточно будет указать телефон, свой регион и вид деятельности, а данные по карте указывать больше нужно не будет.

- Вы упомянули тему ESG, Сбербанк заявлял о планах "озеленить" свой кредитный портфель. Как это согласуется с тем, что основными драйверами роста банк в текущем году видит нефтегаз и металлургию?

— Во-первых, все проекты, которые мы сейчас финансируем, проходят экологическую экспертизу. Мы уверены, что при реализации этих проектов применяются новейшие технологии и передовые практики для управления экологическими и социальными рисками. С другой стороны, мы стали более внимательно рассматривать проекты, которые могут нанести какой-то ущерб, дополнительно развиваем у себя команду по экологической экспертизе.

- Какой портфель кредитов с учетом ESG вы планируете выдать в текущем году?

— Мы пока находимся на этапе формирования подходов, таких явных целей нет. Но вот мы ставили перед собой цель профинансировать в первом полугодии проектов на 30 миллиардов рублей, но на текущий момент всего выдали уже более 55 миллиардов рублей.

Здесь рынок — и наши партнеры, и наши компании-заемщики — понимает важность «зеленого» финансирования и структурируют свои проекты соответствующим образом. У наших заемщиков сейчас формируется спрос. На текущий момент имеется значительный объем — свыше 500 миллиардов рублей — потенциальный сделок с ESG-критериям, но вероятность их реализации и дальнейший рост портфеля зависит во многом от шагов регулятора по стимулированию рынка.

- Какие отрасли формируют основной спрос?

— Ключевыми отраслями, формирующими спрос, являются металлургия и энергетика. Также значительный потенциал и интерес мы видим в рамках проектов, связанных со строительством современных целлюлозных заводов и предприятий по переработке отходов.



- Банк России отмечает, что компании пока неохотно идут на биржу, предпочитая развиваться с помощью долгового финансирования. Согласны ли вы с таким мнением? И если да, то в чем причины таких предпочтений?

— Это связано с несколькими вещами. В мире есть очень крупные компании, которые все еще частные. Это, в первую очередь, выбор самой компании. Проведение IPO — это важный, эффективный инструмент, но надо не забывать, что инфраструктура для поддержки листинга, проведение необходимых аудитов — это вряд ли может себе позволить небольшая компания, скорее, крупного бизнеса. Получение публичного статуса всегда достаточно долгий и сложный процесс, подготовка для проведения качественного IPO занимает порядка полугода, и компаниям необходимо, чтобы сложилась удачная конъюнктура.

Взвешивая эти факторы, очевидно, что есть более доступный и быстрый способ привлечения финансирования, чем IPO. Те же самые размещение облигаций — у наших компаний оно очень популярно, только в первом квартале Сбербанк организовал больше 30 различных размещений — и долговое финансирование.

IPO может быть актуально для компаний бурного роста, новых компаний технологического сектора.



- Сбербанк готовит сейчас какие-нибудь первичные размещения?

— Геополитическая ситуация сейчас благоприятная — российские индексы и акции показывают хорошую динамику. Мы видим спрос со стороны компаний, основные выходы на рынок стоит ожидать к концу году. Точно сказать, сколько компаний готовы размещаться, сложно — окончательное решение принимается буквально за месяц до размещения, когда видится спрос со стороны потенциальных инвесторов и фондов.



- Какие планы у банка по выпуску структурных и инвестиционных облигаций на текущий год? Планирует ли банк выпускать «вечные» облигации и в целом, как оценивает такой инструмент?

— Сбер продолжает развивать брокерский и инвестиционный бизнес, предлагаем клиентам обширный перечень структурных продуктов с различным профилем риска.

В части инвестиционных облигаций (которые являются продуктом с полной защитой капитала) — с начала года мы приняли решение, основываясь на рекомендации Банка России, предлагать такие продукты исключительно квалифицированным инвесторам по крайней мере до введения тестирования. Поэтому в этом году мы не ставим количественных целей по объёмам выпуска различных продуктов, скорее, стремимся оптимизировать внутренние бизнес-процессы.

В части продуктов без защиты капитала — в прошлом году мы начали предлагать нашим клиентам собственные структурные облигации, аналоги давно существующих на развитых рынках кредитных "структурных нот", которые предусматривают повышенную доходность, зависящую от кредитного качества крупных российских и иностранных компаний. В этом году мы начали делать структурные облигации с дополнительным доходом, зависящим от цен акций, выбранных в корзину Базовых Активов. Мы видим очень хороший спрос у наших клиентов на такого рода продукты, т.к. они позволяют получить значительно большую доходность в случае, если клиент готов брать за это дополнительные риски потерь вложенных средств.

Оба направления важны для нас и для рынка в целом. Мы продолжим предлагать квалифицированным инвесторам как инвестиционные, так и структурные облигации, ориентируясь на рыночную конъюнктуру и уровень клиентского интереса.

- Есть ли уже решение ЦБ по регистрации площадки банка для выпуска цифровых финансовых активов?

— Мы подали заявку на регистрацию еще в январе, у нас было несколько раундов общения с регулятором по предложенными нами правилам работы платформы — несколько раз уточняли их исходя из рекомендаций. Как нам кажется, сейчас все замечания уже учтены нами, надеемся получить регистрацию в ближайшее время и начать предоставлять сервисы участникам.

- Какой функционал может быть у платформы?

— На платформе можно будет проводить первичную эмиссию, обменивать рубли на цифровые финансовые активы, их передавать между участниками рынка и гасить — обратно конвертировать в рубли.

- Какие активы банк может выпускать на данной платформе?

— Пока сложно сказать, на текущий момент каких-то ограничений нет. Когда начнем работать, то поймем окончательный список возможных активов.

- ЦБ представил финальную концепцию цифрового рубля и планирует начать его тестирование в конце текущего года или начале следующего. Хотел бы банк поучаствовать в его пилотировании?

— Мы активно обсуждаем концепцию запуска рубля и очень приветствуем то, что не только выбран его окончательный вариант, но и то, что предлагается рассмотреть токенизацию безналичных рублей, чтобы обеспечить бесшовный переход цифрового рубля в токенизированный с сохранением его свойств. Сбербанк, как крупнейший банк страны и крупнейший разработчик цифровых методов ведения бизнеса, будет одним из первых участников пилотного проекта цифрового рубля.

- Опасения по поводу оттока ликвидности сохраняются?

— Как нам кажется, при одновременном запуске цифрового рубля и токенизированного безналичного рубля изменения ликвидности будут нейтральными.

- Мы с вами встречаемся в преддверии Петербургского международного экономического форума. С чем Сбербанк едет на форум? Какие подписания и переговоры планируете провести?

— Хорошо, что форум вообще состоится. Таких очных встреч за последнее время было совсем не много. Основными мероприятиями Сбера на ПМЭФ станут наш традиционный деловой завтрак и несколько пленарных сессий топ-менеджеров банка. На нашем выставочном стенде представим продукты экосистемы, из необычного — представим высокотехнологичный трамвай, совместный проект наших коллег из "СберЛизинга" и "Транспортных систем". Будут соглашения о сотрудничестве с различными компаниями и региональными властями. Основный акцент в этом году мы делаем на взаимодействие в сфере ESG: здесь мы выступаем как партнер ESG-трансформации для минимизации углеродного следа.

Собственно, задача наша на форуме позиционирование нашего холдинга как IT-гиганта и инноватора, эксперта в сфере цифровизации для бизнеса и государства, компании, которая глубока вовлечена в поддержку государственных программ и является лидером в их реализации.