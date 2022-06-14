МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Новикомбанк, опорный банк российской промышленности и госкорпорации "Ростех", оказался в числе первых, по кому ударила новая волна антироссийских санкций. Как ограничения отразятся на кредитовании реального сектора экономики, на какую прибыль рассчитывает банк по итогам года и чем заменит зарубежные банкоматы в преддверии ПМЭФ в интервью агентству "Прайм" рассказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. Беседовала Светлана Орлик.

- Какие соглашения и на какую сумму будут подписаны в рамках ПМЭФ?

— Мы подпишем около десяти соглашений с ведущими промышленными предприятиями на общую сумму, превышающую 30 миллиардов рублей. Речь идёт о поддержке проектов по цифровой трансформации бизнеса, обеспечении независимости страны от импорта, внедрении новых технологий в производство.

С форума также начнется участие банка в федеральном проекте "Бизнес-спринт", который направлен на формирование проактивной современной среды. Банк организует финансирование для строительства умных спортивных площадок и модульных спортзалов по всей стране.

- Участие в ПМЭФ подтвердили представители разных стран. У банка планируются соглашения с иностранными клиентами?

— Сейчас мы сконцентрировались на российском рынке. По мере стабилизации политической и экономической обстановки будем развивать сотрудничество с партнерами из стран Юго-Восточной Азии.

- Какие финансовые результаты банк ожидает по итогам этого года по МСФО?

— В 2021 году Новикомбанк получил чистую прибыль в размере 11,9 миллиарда рублей. Мы ожидаем, что финансовые показатели текущего года будут не ниже. Результаты деятельности банка обеспечены качественным кредитным портфелем. Поддержка ведущих промышленных предприятий – ключевое направление деятельности банка.

Мы финансируем программы по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и импортозамещающих продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции. Среди них – проекты по производству отечественной высокотехнологичной продукции, в том числе создание и производство крыла самолета МС-21 из композитных материалов, авиадвигателя нового поколения ПД-14, турбины большой мощности для электростанций, сельскохозяйственных тракторов, тепловизоров и медицинского оборудования… Перечислять можно долго.

Параллельно мы активно развиваем розничный бизнес, объем выданных потребительских и ипотечных кредитов в первом квартале этого года увеличился на 4,2%.

Несмотря на введенные санкции и изменения на финансовом рынке, банк полностью сохранил все привилегии и программы лояльности, действовавшие ранее. Также мы продолжаем начислять повышенный кешбек по популярным категориям.

При этом мы отмечаем высокую возвратность кредитов. Это объясняется тем, что наша целевая аудитория – сотрудники ведущих предприятий, имеющие востребованные инженерно-технические профессии и стабильный доход.

Кроме того, у Новикомбанка очень низкие расходы на текущую деятельность. Показатель операционной эффективности CIR (коэффициент, отражающий способность банка управлять своими доходами и расходами) в 2022 году по РСБУ находится в пределах 20% и является одним из лучших в банковской системе.

- Как санкции отразятся на деятельности банка?

— Безусловно, санкции, коснувшиеся банка, как и санкции, под которые попали некоторые наши клиенты, не могли не отразиться на нашей деятельности. Не буду скрывать: нам пришлось приложить значительные усилия, чтобы максимально нивелировать последствия возникших ограничений.

Мы заранее проработали возможные санкционные сценарии, и, хотя предусмотреть всё было невозможно, оказалось, что самые стрессовые факторы мы учли. В частности, у банка минимальная открытая валютная позиция, минимальная подверженность риску при оценке торгового портфеля ценных бумаг, что позволяет преодолевать текущую волатильность рынка.

Из портфеля ценных бумаг мы выходили поэтапно, за год сократили его с 42 до 16 миллиардов рублей. На конец 2021 года он составил почти 2,5% от общего объема активов. Это самый низкий показатель среди топ-100 российских банков. Средства мы размещали в Банке России, тем самым снизили риски до нуля.

Важно и то, что стратегия развития Новикомбанка ориентирована на финансовую поддержку высокотехнологичной отечественной промышленности. Наши корпоративные клиенты — это системообразующие предприятия, составляющие основу экономики и демонстрирующие устойчивость к ее шоковым явлениям, которые пользуются мерами государственной поддержки и программами институтов развития (ВЭБ, ФРП, Корпорация МСП). Новикомбанк со своей стороны обеспечивает предприятия доступным финансированием, позволяющим им эффективно воспользоваться "окном возможностей".

После трех месяцев работы в условиях экономического давления могу сказать, что бизнес-модель Новикомбанка прошла проверку на прочность. Думаю, санкции не окажут существенного влияния на деятельность банка и в дальнейшем.

- Как изменилось кредитование реального сектора экономики банком в условиях санкций? Оно просело или, наоборот, выросло?

— Новые экономические условия затронули весь бизнес, включая промышленный сектор. Предприятия вынуждены оперативно перестраивать производственные цепочки и искать новых поставщиков. Новыми вызовами стали пересмотр всей инфраструктуры расчетов, неполучение выручки за уже поставленную продукцию, неопределенность сроков заключения новых контрактов. В целом доступность финансирования снизилась, учитывая рост ключевой ставки в марте и увеличившуюся нагрузку на бизнес. При этом обеспечение реального сектора дешевыми и длинными деньгами жизненно необходимо для решения задач импортонезависимости.

"Ростех" поставил перед нами задачу — обеспечить реальный сектор экономики оптимальными условиями финансирования. Поэтому банк пошел на беспрецедентные меры. С 1 марта, когда ключевая ставка была на уровне 20% годовых, мы зафиксировали ставку на уровне 9,5% по ранее заключенным договорам на общую сумму в 200 миллиардов рублей.

При заключении новых контрактов мы активно используем инструменты господдержки промышленности, совмещая их с банковскими продуктами и возможностями рынка капитала. Такие сложно структурированные проекты позволяют существенно снижать стоимость кредитов. Это очень непростая задача, с которой мы справляемся благодаря большому опыту и накопленной экспертизе.

- Какие прогнозы на этот год в плане кредитования промышленности?

— Сложно сказать, что будет к концу года: социально-экономическая ситуация в стране быстро меняется. На мой взгляд, в ближайшей перспективе бизнес будет развиваться благодаря господдержке. Правительство РФ постоянно работает над созданием дополнительных импульсов для развития реального сектора экономики. На субсидирование ставок для системообразующих предприятий в федеральном бюджете запланировано 120 миллиардов рублей, что позволит выдать льготных кредитов более чем на 1 триллион рублей.

Большим спросом среди клиентов пользуются оперативно разработанные программы по поддержке текущей деятельности системообразующих организаций приоритетных отраслей: предприятий промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортного комплекса, сферы информационных технологий. Буквально на днях стартовала программа льготного кредитования предприятий-импортеров.

Только в рамках одного постановления правительства РФ №393, предполагающего льготное финансирование промышленных предприятий из списка системообразующих, в Новикомбанк обратились около 60 компаний, общая сумма заявок достигла 76,6 миллиарда рублей. Мы уже начали выдавать кредиты по этой программе.

Кроме того, мы предоставляем льготные кредиты на реализацию проектов по диверсификации, на поддержку экспорта высокотехнологичной продукции, поддержку досрочного ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства, реализацию проектов цифровой трансформации.

Новикомбанк аккредитован во всех ключевых механизмах льготного кредитования реального сектора экономики. Объем сделок банка с использованием мер господдержки уже достиг 80 миллиардов рублей, в ближайшее время эта сумма увеличится как минимум до 100 миллиардов рублей, так как ряд соглашений находится на финальной стадии заключения.

Однако пополнения оборотных средств предприятий недостаточно, чтобы развивать и обеспечивать конкурентоспособность российской промышленности, особенно в новых экономических условиях.

Мы считаем, что компаниям необходима поддержка и на этапе реализации продукции. Новикомбанк ранее разработал предложения по механизму гарантированного заказа. Он предусматривает, с одной стороны, обязательства заказчика купить продукцию у отечественного производителя, а с другой – поддержку покупателя, интеграцию проекта в закупки госкомпаний и нацпроекты. Этот механизм будет наиболее эффективен в контексте предложения "Ростеха" организовать межведомственные группы, которые будут формировать системный запрос на продукцию на ближайшие 5-10 лет.

- Как идет процесс импортозамещения программного обеспечения и оборудования в банке?

— Сейчас Новикомбанк модернизирует технологическую платформу процессингового центра для перехода на программное обеспечение российского поставщика. Уже в текущем году мы планируем запустить ее в эксплуатацию. Это даст нам независимость от иностранных компаний по поддержке программного обеспечения, позволит оперативно внедрять изменения в ПО.

Также банк рассматривает возможность постепенного внедрения в эксплуатацию банкоматов отечественного производителя. В прошлом году мы протестировали пилотную модель аппарата концерна "Автоматика" и остались довольны.

- Как банк работает в условиях отключения от SWIFT?

— Как и многие другие российские банки, которые были отключены от системы SWIFT, Новикомбанк использует альтернативные каналы связи, в первую очередь Систему передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Сейчас к ней подключено 330 организаций, в том числе целый ряд иностранных банков из стран, с которыми Россию связывают торгово-экономические отношения.

- Банк планирует работать в Крыму? Рассматривает возможность работы в ДНР, ЛНР, Херсонской области?

— Сегодня мы обеспечиваем качественный клиентский сервис для юридических и физических лиц в 24 субъектах РФ, где уже функционируют филиалы и дополнительные офисы банка. Это крупные и небольшие города, в которых расположены предприятия в контуре Госкорпорации "Ростех". Если возникнет потребность в обслуживании предприятий корпорации в Крыму или на других территориях РФ, мы будем там работать.