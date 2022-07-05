МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия является вторым по величине добывает примерно десятую весть золота в мире, а аппетит внутреннего рынка может поглотить не более десятой части от этой добычи, остальное идет на экспорт. О покупателях российского золота, дисконтах для банков и необходимой отрасли господдержке в интервью агентству "Прайм" рассказал председатель Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба.

- Сергей Григорьевич, страны G7 обсуждают санкционный запрет на экспорт золота из РФ. Как это отразится на российских недропользователях?

— Заявленные странами G7 санкции на российское золото новостью для нас не явились. Еще 24 марта Минфин США ввел санкции против России на любые сделки с золотом, которое имеет отношение к Центробанку РФ — его золото стало санкционным и, естественно, мы понимали, что рано или поздно санкции недружественных стран коснутся и текущей добычи российского золота.

Мы эти санкции ожидали в той или иной форме, но считаем их глубоко незаслуженными. В целом мировой рынок золота интернациональный, и золотодобывающая отрасль России всегда поддерживала конструктивные и крепкие рабочие связи как с Востоком, так и с Западом.

- Если эти санкции введут, то куда и как можно будет продавать российское золото?

— С того момента, как 9 марта 2022 года Лондонская ассоциация рынка драгметаллов (LBMA) лишила наши аффинажные заводы статуса "надежного поставщика" (Good Delivery), российская добывающая отрасль и российские банки прекратили продавать золото на организованные биржевые рынки недружественных стран, в первую очередь в Лондон и Нью-Йорк.

За это время, так как у наших некоторых производителей есть генеральные экспортные лицензии на экспорт золота, они сходили на другие международные рынки, установили контакты, провели встречи и переговоры, обсудили условия сделок и так далее.

- Вы нашли новых покупателей, открыли новые рынки сбыта?

— Все оказалось не так просто, как многим изначально казалось. Тут необходимо подчеркнуть, что золотодобывающие компании — это не банки, для которых торговля золотом является привычным бизнесом, а Союз золотопромышленников — не торговый дом.

Бóльшая часть золота всегда продавалась добывающими компаниями напрямую банкам, которые далее уже сами занимались его реализацией, в том числе и экспортом. Мы понимаем, что сейчас большинство из этих банков под санкциями, но пока другие банки не смогли занять эту нишу.

Важно отметить, что мы ежегодно добываем из недр примерно 330 тонн золота (стоимостью порядка 20 млрд долларов), это около 10% мировой добычи. Перенаправить такие потоки металла по новым маршрутам просто нереально.

Отношения на мировом рынке золота между продавцами и покупателями складывались годами, свободных ниш просто нет. Здесь узкий круг игроков, все друг друга знают даже не годами, а десятилетиями, дефицита желтого металла последние лет десять в мире не наблюдается, даже присутствует профицит в 1-2%, и поэтому "подвинуть" кого-то просто так не получится.

- Но сейчас в различных СМИ полно выступлений разных экспертов, которые говорят, что у нас всё будет хорошо, Восток нам поможет?

— Все эти выступления аналитиков-неофитов я могу назвать не чем иным, как домыслами и фантазиями. На чем основываются они, когда говорят, что такую же инфраструктуру на Востоке можно быстро отстроить с нуля — мне не ясно.

Они не понимают даже базовые механизмы функционирования мирового рынка золота. Сами они не продали ни грамма золота ни на внутреннем, ни, тем более, на внешнем рынке, но сейчас по какой-то причине задают информационный фон, раздавая свои "экспертные" мнения направо и налево.

Я получаю информацию о ходе всех этих процессов напрямую от их непосредственных участников и вижу реальную ситуацию.

В данный момент только системное решение вопроса сбыта золота на уровне российского правительства способно обеспечить стабильное потребление всего объема добываемого в России золота: будь то договоренность с какой-то другой страной о его экспорте или внутренние закупки нашим государством.

- А куда сейчас продаётся российское золото?

— Сейчас золото главным образом остаётся внутри страны. Здесь у нас есть два основных потребителя: это ювелиры, которые в предыдущие годы потребляли от 30 до 35 тонн химически чистого золота, и физические лица. Мы полагаем, что в текущий, первый год после отмены НДС, население купит 25-30 тонн золота. В самом оптимистичном случае это будет 35-40 тонн, не более.

Кроме этого, у нас есть небольшой промышленный спрос и торги на Московской бирже. Так что пока нам удаётся какой-то объем золота продавать на внутреннем рынке. Но сегодня уже начался и набирает обороты сезон промывки россыпного золота, поэтому вопрос реализации добываемого золота стоит остро как никогда.

- На каких условиях, по каким ценам и как сейчас продаётся добываемое золото?

— Традиционно именно российские банки были основными покупателями и дальнейшими дистрибьюторами желтого металла. Именно они поставляют золото и российскому Центробанку — компании не делают это напрямую.

Сейчас в принципе ничего не изменилось: добываемое золото покупается/продается в основном через банки и, к сожалению, их дисконты на внутреннем рынке очень высоки. Не буду называть их дисконты при экспорте, так как это предметы непубличных коммерческих сделок.

Но предлагаемые потенциальными покупателями дисконты на российское золото и затраты на конвертацию валют, транспортировку и страхование золота, лабораторный анализ, хранение золота, выплату комиссий посредникам и прочие расходы оказались весьма высокими.

Вся эта ситуация сложилась из-за введенного Центральным банком дисконта по непонятным для нас причинам. В начале апреля Центробанк опубликовал распоряжение, в котором сказал, что сделки с золотом будут заключаться по договорной цене, где, как оказалось, присутствует значительный дисконт.

Мы, честно говоря, находимся в замешательстве с этими дисконтами, так как уже не раз писали Центробанку и профильным министерствам о необходимости закупки золота государством по мировой цене. Тем более, что необходимость государственных закупок неизбежна, без них и без экспортных каналов, отстроенных российскими банками, ликвидности золота не будет.

- А по каким ценам ЦБ раньше покупал золото?

— С 2006 года Центральный банк РФ очень активно покупал золото недропользователей по мировой цене с небольшим дисконтом в 0,5%, и вернуться сейчас к этой практике — самое время.

Россия уже третий год подряд занимает второе место в мире по объему добычи золота из недр. Отрасль по добыче драгметаллов (золота, серебра, металлов платиновой группы) представляет ценность для государства как стабильный налогоплательщик.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2021 году отрасль принесла бюджету 60 млрд рублей налогом на добычу полезных ископаемых, 38 млрд рублей выплат по страховым взносам и 78 млрд рублей по уплате налога на прибыль. Наши предприятия сегодня работают в 25-ти регионах страны, в основном на Дальнем Востоке, где золотодобыча подчас является системообразующей отраслью.

Заявленные странами G7 санкции на экспорт золота из России пока еще не нанесли нам какого-то серьезного ущерба, но с течением времени их негативное влияние будет проявляться, если государство не возобновит закупки золота мировым ценам.

- Центральный банк — это панацея, или есть еще варианты?

Помимо Центробанка в этом вопросе большую роль могли бы сыграть Минфин и Гохран. За последние несколько недель Минфином и Гохраном проделана большая работа по выстраиванию механизмов закупок золота, планируется формирование мобилизационных запасов драгметаллов, мы видим, что Гохран получает право экспорта и т.д. То есть у нашего государства достаточно способов для поддержки отрасли.

Но главное, повторюсь — это необходимо вернуться к покупкам золота по мировым ценам, потому что продавать золото на внешних рынках приходится с дисконтом, и это точно не самое лучшее решение в нынешних условиях.

С нашей точки зрения, российские золотовалютные резервы должны прирастать, а вот как государство распорядится накопленным золотом в дальнейшем — вопрос, к которому будет целесообразно вернуться после окончания специальной военной операции. Сейчас же необходимо поддержать отрасль государственными закупками всего объема золота, которое останется после удовлетворения внутреннего спроса.

- А как отрасль переживает уже введенные санкции?

— Одна из больших проблем, это импортное горное оборудование и техника, но тут нам помогает параллельный импорт. Сейчас компании активно устанавливают контакты в новых странах, благодаря которым выстраиваются до этого не существовавшие цепочки снабжения, благо государство в этом помогает.

- И каков текущий запас прочности?

— В предыдущие годы запас прочности, безусловно, был выше. Ранее он формировался благодаря высокой внутренней рублевой цене на золото, которая в 2021 году в среднем составила около 4250 рублей за грамм.

В 2022 году укрепление рубля сыграло с отраслью злую шутку. Если в начале года цена на золото находилась в районе 4450 рублей за грамм, то сейчас, даже без учета дисконтов Банка России и коммерческих банков, рыночная цена на золото составляет всего около 3100 рублей.

Вот конкретный период, с 16 мая по 10 июня 2022 года, когда мировая цена на золото в рублевом выражении колебалась в диапазоне от 3345 до 3968 рублей за грамм. В этот же период цена покупки золота Центробанком находилась в коридоре от 2842 до 3198 рублей за грамм. Механизм столь странного ценообразования Банк России не поясняет.

Понятно, что при падении почти на треть рублевой выручки запас прочности отрасли растаял на глазах, особенно для россыпников, начавших свою сезонную работу уже в период сверхнизких рублевых цен. Подчас цена на покупку золота находится ниже себестоимости добычи у большинства компаний отрасли.

Ситуацию усугубляет увеличение практически всех статей расходов на добычу. Наиболее значительный рост ожидается в затратах на геологоразведочные работы — порядка 40%, затратах на сырье и материалы — около 30%, рост затрат на зарплаты и социальные нужды — около 15%. Рост цен на селитру, являющуюся ключевым компонентом взрывчатки для отработки рудных месторождений, для разных регионов с начала этого года составил от 200 до 400%, и до сих пор эти цены не стабилизировались.

Недавно я прочитал мнение одного технического консультанта, что запас прочности золотодобывающей отрасли — это 500 долларов на унцию. Это достаточно беспочвенное мнение, но оно уже прижилось в СМИ и тиражируется.

А вот сделал ли этот консалтер соответствующие исследования? Учтено ли то обстоятельство, что российские золотодобывающие компании живут в мире рублевых доходов, которые в 2022 году упали на треть? Не забыта ли 20-35% промышленная инфляция, которую мы видим в 2022 году? А дисконты Центробанка и коммерческих банков учтены в расчетах, если они вообще были? Сильно сомневаюсь.

- Что будет с российскими золотодобывающими предприятиями (большими компаниями и малыми старательскими артелями), если государство ничего не будет предпринимать?

— Отрасль сильно изменится. Выживут только те, кто сможет оптимизировать себестоимость добычи золота и адаптироваться к новым экономическим реалиям, став сильнее и эффективнее.

Мы потеряем не только некий объем ежегодной добычи, но и столкнемся с кризисом капитальных затрат и затрат на отраслевую геологоразведку. Сейчас все инвестиции на ГРР уже в основном пошли под сокращение, а капзатраты на запуск новых производств сохраняются по инерции.

Но если текущие проблемы с ценой покупки золота на внутреннем рынке сохранятся длительное время, то отрасль из своего золотого века быстро рухнет в темнейшие времена своей истории, сопоставимые с началом 90-ых годов. В этом случае в безвозвратные потери такого отраслевого перехода для нашей страны придется записать сотни золотодобывающих компаний, десятки тысяч рабочих мест и миллиарды рублей налогов. Мы считаем такой подход для нашего государства неприемлемым.

- Сергей Григорьевич, уже давно не было никакой статистики по добыче и производству золота в России, почему такая пауза?

— В данный момент Россия находится в состоянии экономической войны с недружественными странами, и некоторые данные могут быть использованы против нашей страны.

Также, как и многие государственные структуры закрыли свою статистику, Союз золотопромышленников до определенного момента перестаёт публиковать свою информацию во избежание её использования против нашей же отрасли.