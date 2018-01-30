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Песков назвал беспрецедентным случаем публикацию США "кремлевского доклада"


  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
    © AFP, Kirill Kudryavtsev

МОСКВА, 30 янв - ПРАЙМ. Публикация Минфином США "кремлевского доклада", в котором упоминается высшее российское руководство, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, является беспрецедентным случаем.

По словам Пескова, предстоит проанализировать информацию, после этого можно сделать какие-то выводы.

"Предстоит проанализировать эту публикацию, анализировать факт публикации именно такого списка - максимально широкого, с упоминанием высших членов руководства России, что достаточно беспрецедентно, ну, и другие моменты. После анализа можно будет, наверное, давать какие-то заключения, приходить к каким-то выводам. Не стал бы в данном случае забегать вперед", - заявил Песков.

Минфин США опубликовал "кремлевский список" лиц, которые могут попасть под санкции >>

По его словам, публикация может нанести ущерб имиджу предпринимателей и политиков, попавших в нее.

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