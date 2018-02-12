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Второй "черный ящик" найден на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье


  • Сотрудники МЧС России на месте крушения самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" рейса 703 Москва-Орск. 12 февраля 2018
    © МЧС России

МОСКВА, 12 фев - ПРАЙМ. На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 найден второй "черный ящик", сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте катастрофы в Раменском районе Московской области.

"Обнаружен второй "черный ящик", его состояние уточняется", - отметил он.

Первый "черный ящик" был найден накануне вечером на месте крушения самолета Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии". 

Самолет в воскресенье выполнял рейс "Москва-Орск", на борту находился 71 человек, все они погибли. Среди них трое несовершеннолетних - в возрасте 5, 12 и 17 лет.

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