Галицкий после продажи акций "Магнита" будет заниматься детско-юношеским футболом

СОЧИ, 16 фев - ПРАЙМ. Основатель "Магнита" MGNT Сергей Галицкий после продажи контрольного пакета акций ритейлера планирует заниматься развитием детско-юношеского футбола.

В пятницу ВТБ заключил соглашение о покупке 29,1% акций "Магнита", одного из крупнейших российских ритейлеров, у основателя сети Сергея Галицкого. Сумма сделки составит порядка 138 миллиардов рублей, она требует одобрения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ. Соглашение было подписано в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

"Мне уже 50 лет, это уже возраст вряд ли для того, чтобы что-то начинать. Я буду жить в Краснодаре, наверно буду заниматься детско-юношеским футболом", - рассказал Галицкий после подписания соглашения.

Предприниматель является также владельцем и президентом футбольного клуба "Краснодар", который был основан в 2008 году. Тогда же была создана детская спортивная школа при футбольном клубе. В 2016 году открылся футбольный стадион "Краснодар", вместимость которого - 34 тысячи человек.