FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ВТБ купил 29,1% акций ритейлера "Магнит", став крупнейшим акционером


Компании / Финансы / Потребительский рынок / Розничная торговля

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. ВТБ купил 29,1% акций одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT, сумма сделки составляет порядка 138 млрд рублей, сообщил глава банка Андрей Костин.

"Мы сейчас подписали соглашение о покупке 29,1% пакета акций ритейлера "Магнит". Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит". Сумма сделки составляет порядка 138 миллиардов рублей", - прокомментировал банкир сделку.

Галицкий после продажи акций "Магнита" будет заниматься детско-юношеским футболом >>

Продал пакет акций ритейлера основатель сети Сергей Галицкий. После сделки у него останется 3% акций сети супермаркетов, из совета директоров ритейлера он уйдет.

Как прокомментировал сделку Костин, это одна из крупнейших сделок по слиянию и поглощению в текущем году.

Теперь сделка должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По словам первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, совет директоров "Магнита" в пятницу рассмотрит отставку гендиректора Сергея Галицкого и назначение на его место финансового директора Хачатура Помбухчана.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ