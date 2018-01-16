ВТБ купил 29,1% акций ритейлера "Магнит", став крупнейшим акционером

МОСКВА, 16 фев - ПРАЙМ. ВТБ купил 29,1% акций одного из крупнейших российских ритейлеров "Магнит" MGNT, сумма сделки составляет порядка 138 млрд рублей, сообщил глава банка Андрей Костин.

"Мы сейчас подписали соглашение о покупке 29,1% пакета акций ритейлера "Магнит". Таким образом, группа ВТБ становится крупнейшим акционером компании "Магнит". Сумма сделки составляет порядка 138 миллиардов рублей", - прокомментировал банкир сделку.

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Продал пакет акций ритейлера основатель сети Сергей Галицкий. После сделки у него останется 3% акций сети супермаркетов, из совета директоров ритейлера он уйдет.

Как прокомментировал сделку Костин, это одна из крупнейших сделок по слиянию и поглощению в текущем году.

Теперь сделка должна получить одобрение Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

По словам первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, совет директоров "Магнита" в пятницу рассмотрит отставку гендиректора Сергея Галицкого и назначение на его место финансового директора Хачатура Помбухчана.