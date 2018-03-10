Беспилотные грузовики Tesla выполнили первый рейс

МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Миллиардер и глава корпорации Tesla Илон Маск опубликовал в Instagram фотографию двух грузовиков с трейлерами.

Фуры отправились в свое первое путешествие от фабрики в штате Невада до завода компании во Фримонте, штат Калифорния. Путь составит порядка 270 миль.

Как рассказал Маск, грузовики нагружены батарейными блоками. Между тем иные подробности про тестирование грузовиков не разглашаются.

Первую модель грузовика Tesla Semi компания представила 17 ноября 2017 года. Тягач способен разогнаться до 100 километров в час при полной загрузке всего за 20 секунд.