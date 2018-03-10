Пошлины США могут стоить Бельгии от 250 млн до 2 млрд евро

БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Ущерб для экономики Бельгии может составить от 250 миллионов евро до 2 миллиардов, если США введут ввозные пошлины в 25% на продукцию бельгийских предприятий сталелитейных компаний ArcelorMittal или Аperam, заявил представитель бельгийской федерации промышленников и предпринимателей Agoria Франк Вандермальер.

Президент США Дональд Трамп подписал в четверг распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин для Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности" США.

"Вопрос в том, являемся ли мы (Бельгия - ред.) друзьями", - сказал журналистам Вандермальер. По его словам, введение США таможенных пошлин на автомобили европейского производства больно ударит по экономике Бельгии, в частности по многочисленным субподрядчикам немецких производителей автомобилей. "В этом случае мы говорим об ущербе в два миллиарда евро", - сказал эксперт.

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем говорила, что Еврокомиссия 7 марта уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами, включая сталь, виски "бурбон", арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан Еврокомиссией в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, сообщала еврокомиссар.