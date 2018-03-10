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Минфин США: Готовность Северной Кореи к переговорам показывает, что санкции работают


ВАШИНГТОН, 10 мар — ПРАЙМ. Готовность КНДР к переговорам показывает, что санкции работают, заявила замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Сигал Манделкер.

"Они (КНДР) давали подобные обещания в прошлом, но у нас есть шанс испытать их искренность теперь, когда президент Дональд Трамп принял решение встретиться с северокорейским лидером. Ясно, что к этой вехе нас привела политика максимального давления", — сказала она на конференции по санкциям в Атлантическом совете.

По ее словам, США не собираются отступать от своей цели — денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее президент США Дональд Трамп принял предложение северокорейского лидера Ким Чен Ына о личной встрече, которая должна состояться до мая.

СБ ООН ввел против КНДР три раунда санкций в 2017 году за проведение ракетных и ядерных испытаний, под запрет попала большая часть северокорейского импорта. США также ввели собственные санкции и пообещали перехватывать северокорейские суда, нарушающие их.

Ранее советник президента Южной Кореи по безопасности Чон Ый Ён сообщил, что "Ким пообещал, что Северная Корея воздержится от дальнейших ядерных и ракетных испытаний".

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Испытания ядерных ракет КНДР

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