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Испытания скоростного поезда "Фусин" вместимостью более 1,1 тыс пассажиров прошли в КНР


  • #Пекин
    © AFP, Stringer

ПЕКИН, 10 мар - ПРАЙМ. Инженеры китайской компании-производителя высокоскоростных поездов CRRC Tangshan Co. впервые провели испытания поезда "Фусин", способного развивать скорость 350 километров в час и одновременно перевозить более 1100 пассажиров, сообщает агентство Синьхуа.

Длина нового состава, в который входят 16 вагонов, достигает 415 метров, что в два раза превышает длину поездов "Фусин", которые в настоящее время уже находятся в эксплуатации китайской железной дороги.

Новому поезду предстоит пройти еще ряд тестов, прежде чем получить разрешение на массовое производство, когда это может состояться, пока не сообщается. Отмечается, что новый поезд полностью разработан и построен в Китае.

С августа прошлого года высокоскоростные поезда "Фусин", движущиеся со скоростью 350 километров в час, начали курсировать по железнодорожной ветке Пекин-Шанхай. "Фусин" доставляет пассажиров из Пекина в Шанхай за 4 часа 28 минут, что на полтора часа быстрее, чем раньше.

Все китайские высокоскоростные поезда разработаны так, что могут развивать максимальную скорость 350 километров в час, однако семь лет назад власти страны приняли решение ограничить скорость передвижения отметкой в 300 километров в час.

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