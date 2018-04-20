Внедрение криптоэкономики позволит наращивать бюджет Крыма минимум на 10% в год - РАКИБ

ЯЛТА, 20 апр /ПРАЙМ/. Внедрение основ криптоэкономики позволит увеличивать бюджет Крыма не менее чем на 10% в год, регион является идеальным местом для реализации всех решений криптоиндустрии, считает президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин.

"Мы считаем, что комплексное внедрение основ криптоэкономики даст возможность не менее чем на 10% увеличивать бюджет Крыма каждый год", - рассказал он РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

"Мы считаем, что Крым может быть той площадкой, где будут комплексно внедряться все решения в рамках криптоиндустрии, начиная с запуска краудинвестинговых площадок и заканчивая платформами для госуслуг на блокчейне, ну и плюс вся система для трейдинга, привлечения специалистов со всего мира для запуска стартапов. Крым - идеальное место для комплексного внедрения всех решений криптоиндустрии", - считает Припачкин.

Сроки реализации проекта "КриптоКрым" зависят от законодательства. "По плану получается, что если действительно к июлю будут приняты те законы, о которых мы говорим, то наша задача подготовить совместно с правительством Крыма к этому моменту комплексный проект", - добавил он.

В рамках проекта планируется создать криптовалютный фонд, который позволит обойти санкции, наложенные рядом зарубежных стран. "Это (фонд) входит в понятие инфраструктуры. Наша позиция заключается в том, что нельзя внедрять это все по частям: блокчейн внедрять, а криптовалюту не внедрять. Если говорить о региональных возможностях, то надо сразу внедрять все инструменты, которые позволят Крыму дышать полной грудью с учетом тех дополнительных санкций, в которых он находится", - отметил Припачкин.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. Организаторы форума: правительство Крыма, фонд "ЯМЭФ" при поддержке администрации президента России. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля.