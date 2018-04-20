FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Суд арестовал директора ОКБ им.Симонова Гомзина


МОСКВА, 20 апр - ПРАЙМ. Советский районный суд Казани 18 апреля взял под стражу генерального директора ОКБ им.Симонова Александра Гомзина, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении агентства "Прайм".

Ему инкриминируется использование субсидий, которые были предоставлены в ноябре 2014 года Минпромторгом конструкторскому бюро, на цели, не соответствующие условиям их получения.

Осенью прошлого года УБЭП МВД по республике Татарстан уже проводило следственные действия на предприятии, сообщали СМИ.

Между тем, в распоряжении агентства "Прайм" оказалось заявление, которое Гомзин в январе текущего года направил в ФСБ на имя руководителя службы контрразведки (от 18.01.18, исх. номер 101/75, в канцелярию поступило 22.01.18 в 16.00). В нем он в частности утверждает, что в октябре 2014 года под давлением известного бизнесмена Рустэма Магдеева ОАО "Сокол" (владелец контрольного пакета акций ОКБ) осуществило отчуждение 301,865 обыкновенных акций в пользу компании ООО "Фалькон Эйр". Затем летом 2017 года Магдеев осуществил отчуждение акций, принадлежащих "Фалькон Эйр", в пользу компании, аффилированной с бизнесменом Виктором Григорьевым.

Кроме того, в заявлении в ФСБ Гомзин пишет: "В мае 2015 года г-н Магдеев пригласил меня на открытие магазина "Графф" на территории Республики Кипр... В ходе моего посещения Республики Кипр г-н Магдеев настойчиво предлагал мне войти в кооперацию с крупным израильским бизнесменом, также присутствующим на мероприятии, которого г-н Магдеев представил, как одного из крупнейших поставщиков израильских военных разработок, в том числе, беспилотных летательных систем, от чего я отказался".

В декабре 2017 года, по утверждению Гомзина, ему было предложено добровольно освободить должность генерального директора ОКБ, провести дополнительную эмиссию акций ОКБ. "Взамен, мне было обещано прекратить преследование меня и моих сотрудников со стороны правоохранительных органов Республики Татарстан", - говорится в заявлении.

В своем январском письме в ФСБ Гомзин допускает, что существует вероятность продолжения давления, в результате "чего команда г-на Магдеева и г-на Григорьева получит контроль над ОКБ и доступ к материалам, которые представляют государственную тайну, что, возможно, приведет к нежелательному распространению конфиденциальной научной и технической документации, доступа к ней третьих лиц, и поставит под угрозу выполнение ОКБ своих обязательств по Программе Государственного Оборонного Заказа Российской Федерации".

Среди прочих проектов, ОКБ им. Симонова работает над созданием сверхскоростного беспилотника по заказу министерства обороны РФ. В январе этого года американский журнал National Interest высказал мнение, что "загадочный русский беспилотник", разрабатываемый ОКБ им. Симонова,  может "дать Москве значительные возможности в разведке".

Гомзин арестован Советским районным судом Казани до 10 июня 2018 года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ