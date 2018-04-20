Сервис "Яндекс.Такси" намерен начать работу в Таллине в начале мая

ТАЛЛИН, 20 апр /ПРАЙМ/. Российский сервис "Яндекс YNDX.Такси" намерен в начале мая начать работу в Таллине, сообщил в пятницу портал эстонского телерадиовещания ERR.

По данным ERR, в самой компании не отрицают и не подтверждают эту информацию, однако на ее страничке в интернете в разделе "Вакансии" уже опубликовано объявление о поиске сотрудника по поддержке клиентов в Эстонии. Планы компании начать работу в Эстонии подтвердил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе "Яндекс.Такси" сказали, что компании интересен эстонский рынок, однако от детальных комментариев воздержались. "Мы, действительно, давно думали о странах Балтии. Месяц назад запустились в Латвии и не собираемся на этом останавливаться. Нам интересен рынок Эстонии. Однако мы пока не готовы сказать что-то большее. Мы не любим делиться планами, предпочитая рассказывать о том, что уже произошло", - сказали РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".

По данным портала, который ссылается на руководителя пресс-службы "Яндекс.Такси" Наталью Журавлеву, за месяц услугой "Яндекс. Такси" в Риге воспользовались почти 50 тысяч человек. В Латвии и Эстонии новому сервису придется конкурировать с популярными платформами Taxify и Uber. "Яндекс.Такси" планировал начать работу в Эстонию еще в конце 2016 года, но проект так и не был реализован.