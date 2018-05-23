МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Технический комитет экспертов стран соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ в среду на заседании в Джидде (Саудовская Аравия) обсудит новую методику оценки коммерческих запасов нефти, пишет агентство Блумберг со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По их словам, восстановление баланса спроса и предложения на рынке нефти ожидается во втором квартале текущего года на фоне роста уровня выполнения договоренностей о сокращении добычи и высокого спроса на нефть и нефтепродукты в летний период.

При этом агентство добавляет, что во вторник комитет не обсуждал возможное влияние санкций США против Ирана на рынок нефти и на перспективы сохранения сделки ОПЕК+ до конца года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и уже дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Для контроля за соблюдением венского соглашения и выработки рекомендаций по его корректировке был создан министерский мониторинговый комитет ОПЕК+. В состав комитета входят Россия, Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Венесуэла, Алжир и ОАЭ (участвует в заседаниях на правах страны, президентствующей в ОПЕК). За исполнением соглашения следит также технический комитет, состоящий из экспертов стран министерского комитета. Он собирается каждый месяц.