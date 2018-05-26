С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — ПРАЙМ. Снижение добычи нефти в Иране из-за санкций будет менее значительным, чем ожидает рынок, максимум 10%, считает глава Минэнерго РФ Александр Новак.

На вопрос, согласен ли министр с тем, что с рынка может уйти около 800 тысяч баррелей, если будет развиваться негативный сценарий по Ирану, он ответил: "Я думаю, что цифры могут быть гораздо меньше и разброс цифр тоже может быть большой, многое будет зависеть от импортеров иранской нефти, которые в основном на сегодняшний день находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

По его словам, львиная доля иранской нефти в настоящий момент потребляется странами АТР.

"Я думаю, что сокращение добычи в результате введения санкций будет не такое значительное, как многие ожидают. Процентов десять — это, наверное, тот уровень, который может быть максимальным", — добавил Новак в интервью телеканалу РБК в кулуарах форума ПМЭФ. Он напомнил, что во время предыдущих санкций поставки нефти из Ирана велись в страны АТР.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, в том числе и вторичных (в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном), действие которых было приостановлено в результате достигнутой сделки.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в 2018 году проходит 24-26 мая. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума, транслируя новости на информационных экранах и рассказывая о ключевых событиях на своем флагманском сайте.