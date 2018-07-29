МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российский автопром возглавил рейтинг самых недорогих автомобилей, которые можно купить в России.

На первом месте — седан Lada Granta, цена которой начинается от 409,9 тыс. рублей, говорится в исследовании "Российской газеты".

На второй позиции — Lada Priora (424,9 тыс. рублей). "Бронза" досталась лифтбэку Granta — 434,9 тыс. рублей.

Отмечается, что каждая из данных моделей с начала года подорожала на 10 тыс. рублей.

Четвертое место досталось Brilliance H230 (459,9 тыс. рублей), замыкает топ-5 хэтчбек Lada Kalina, начальная цена данного автомобиля — 660,6 тыс.