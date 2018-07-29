ВАШИНГТОН, 29 июл — ПРАЙМ. Пошлины на сталь из Европы могут быть сняты, если переговоры о торговле с ЕС будут успешными, заявил в воскресенье советник президента США Дональда Трампа по экономике Ларри Кудлоу.

"Если сделка пройдет хорошо, то она пойдет в несколько этапов. Я не думаю, что будут пошлины на сталь из Европейского союза. Я не думаю, что будут пошлины на автомобили. Я не хочу забегать вперед, но президент обозначил… Это обсуждалось", — сказал Кудлоу в эфире телеканала CNN.

Ранее прошли переговоры президента США Дональда Трампа с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Трамп заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.

Министр торговли США Уилбур Росс уточнил, что США пока не будут вводить пошлины на автомобили из ЕС, но оставят в силе пошлины на сталь и алюминий.