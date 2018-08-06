КИЕВ, 6 авг — ПРАЙМ. Украина может прекратить железнодорожное сообщение с Москвой, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"Мы рассматриваем сейчас вариант закрытия железнодорожного сообщения с Москвой", — сказал он в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1".

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Слова Омеляна приводит в понедельник сайт ТСН.

Ранее Омелян заявлял, что в 2018 году может быть решен вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией. Убытки от прекращения движения российских поездов через территорию Украины, по его утверждению, составят одну гривну.

Украинскому интернет-изданию "Левый берег" в государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") сообщили, что самым прибыльным украинским поездом по итогам 2017 года стал поезд "Киев — Москва", он принес почти 6 миллионов долларов прибыли.

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