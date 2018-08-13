МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Cуверенный фонд Саудовской Аравии обсуждает на переговорах возможность наращивания доли в компании Илона Маска Tesla. Как пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источник, фонд может принять участие в выводе компании с биржи.

Отмечается, что ранее фонд купил 5% акций Tesla и теперь хочет новую сделку.

Bloomberg поясняет, что пока окончательное решение не принято, также как и не определен размер инвестиций в компанию по созданию электрокаров. Агентство отмечает, что Эр-Рияд, аккумулируя долю в Tesla, хочет обезопасить Фонд на случай рисков на мировом нефтяном рынке.

Ранее создатель и руководитель Tesla Илон Маск заявил о планах выкупить с биржи все акции компании. Цена — $420 за бумагу. Маск пояснял, что финансирование для вывода компании с биржи уже обеспечено.