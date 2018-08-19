МОСКВА, 19 августа — ПРАЙМ. Составлен список наиболее востребованных кроссоверов 2018 года. Рейтинг учитывал данные краш-тестов, отзывов владельцев и общую популярность в России, сообщает портал Carsweek.ru.

Первое место досталось автомобилю MINI Countryman, получившему наивысший балл. Его стартовая цена составляет 1,76 млн рублей.

"Серебро" — у KIA Sportage, начальная цена которого составляет 1,11 млн рублей.

Третье место получает Hyundai Tucson, купить этот SUV можно за 1,36 млн рублей.

Четвертое место поучил Jeep Compass, который при этом дороже остальных кроссоверов из списка (2 млн рублей).

Топ-5 замыкает Mitsubishi Outlander, приобрести который можно за 1,32 млн рублей.