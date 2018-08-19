МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В РФ за полгода было продано более 350 тыс. новых машин на механической коробке передач, говорится в исследовании агентства "Автостат".
Этот показатель на 15% превышает данные за аналогичный период 2017 года.
Наиболее востребованной маркой стала Lada, было продано более 154 тыс. отечественных машин (+22,1%). Второе место досталось Renault, за полгода было продано 51,6 тыс. единиц данной марки (+14,3%).
"Бронза" — у KIA. Дилеры реализовали 23,9 тыс. машин корейского производителя (-7,5%).
Далее следуют Hyundai (21,4 тыс. машин, +8,6%), Volkswagen (15,9 тыс., +29,5%).
На долю продаж новых легковушек с "ручкой" приходится 44,5% от общего объема рынка.