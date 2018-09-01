ДОНЕЦК, 1 сен — ПРАЙМ. Состояние пострадавшего при взрыве в Донецке министра доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Тимофеева оценивается как средней тяжести, он находится в сознании, сообщили РИА Новости медики.

"Его состояние средней тяжести. Он в сознании, получает необходимое лечение", — сказал один из врачей больницы, в которой находится Тимофеев.

Он добавил, что в пятницу к ним были доставлены шесть пострадавших при взрыве. Одного из них после оказания медицинской помощи отпустили домой. У остальных отмечается положительная динамика, они проходят интенсивное лечение.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.