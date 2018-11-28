МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!" заявила, что регулятор будет рассматривать возможности сохранения и повышения ключевой ставки на предстоящем опорном заседании совета директоров ЦБ 14 декабря.

"Мы будем рассматривать возможность сохранения ставки и повышения ставки", — рассказала Набиуллина.

Опорное заседание совета директоров ЦБ пройдёт 14 декабря, на нем планируется будут рассмотрены все факторы при принятии решении о ключевой ставке. Набиуллина отметила, что это и внутренние, и внешние условия.

Она добавила, что Центральный банк России принимает решение по ключевой ставке исходя из трехлетнего прогноза, опирается на долгосрочные факторы.

"Что касается ключевой ставки, очень важны несколько принципов. Первое — конечно, мы принимаем решение по ставке исходя из прогноза. И трехлетний прогноз имеет важное значение для того, чтобы не запаздывать в реакции денежно-кредитной политики. Потому что все меры денежно-кредитной политики действуют с определённым лагом", — сказала Набиуллина, выступая на форуме "Россия зовет".

"Второе — мы опираемся на устойчивые тенденции. На те факторы, которые имеют длительное действие",- добавила она.

Напомним, что на последнем заседании совета директоров ЦБ 26 октября ключевую ставку оставили без изменений — на уровне 7,5%. Однако до этого — в сентябре — ставку повысили впервые с декабря 2014 года.