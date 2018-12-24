МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил профильным министерствам и ФАС до 1 марта проанализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов в стране с учетом начинающегося с 1 января завершения налогового маневра в нефтяной отрасли, и представить предложения о необходимости его корректировки, говорится в материалах на официальном сайте кабмина.

"Минэнерго, Минфину, Минэкономразвития, ФАС России до 1 марта 2019 года проанализировать ситуацию на рынке нефтепродуктов с учетом применения с 1 января 2019 года новых норм налогового и таможенно-тарифного законодательства Российской Федерации и с учетом поручений правительства РФ от 31 октября 2018 года представить в правительство согласованные предложения о необходимости внесения дополнительных изменений в указанное законодательство", — говорится в поручениях по итогам совещания с нефтекомпаниями 19 декабря.

Также Козак поручил этим министерствам и ФАС до 1 марта представить в кабмин согласованные предложения о целесообразности внесения в налоговое законодательство изменений, позволяющих учитывать как проданные компанией на биржевых торгах бензин и дизтопливо 5 класса, реализованные на бирже третьим лицом, которое приобрело это топливо у налогоплательщика и является взаимозависимым с ним лицом.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября договорились о заключении соглашений по стабилизации цен на топливном рынке. Как пояснял Козак в начале ноября, соглашения заключены до 31 марта, чтобы на практике проверить новое регулирование в рамках налогового маневра и в случае необходимости внести корректировки для стабилизации внутреннего рынка.

Власти РФ с 1 января 2019 года приступают к завершению нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении НДПИ. В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам. Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить дефицит нефтепродуктов в РФ или рост внутренних цен, предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.