Результаты торгов акциями в секторе основных торгов ФБ ММВБ
|Наименование
|Дата
|Покупка, руб.
|Продажа, руб.
|Цена посл. сделки, руб.
|Макс цена, руб
|Мин цена, руб.
|Объем, руб.
|Газпром
|29.12.2018 18:49:39
|153.500
|153.730
|152.820
|Роснефть
|29.12.2018 18:49:59
|432.500
|432.500
|421.400
|Мосэнерго
|29.12.2018 18:47:18
|2.074
|2.100
|1.978
|Лукойл
|29.12.2018 18:49:02
|4997.000
|5000.000
|4965.000
|Сургнфгз
|29.12.2018 18:45:34
|26.880
|26.895
|26.700
|Сургнфгз п
|29.12.2018 18:49:14
|39.395
|39.400
|38.980
|ГМКННик
|29.12.2018 18:46:56
|13039.000
|13131.000
|12951.000
|242818869
|Полюс Золото
|29.12.2018 18:45:27
|5399.000
|5399.500
|5351.000
|Сбербанк
|29.12.2018 18:49:58
|186.300
|187.000
|185.310
|Сбербанк п
|29.12.2018 18:49:00
|166.180
|166.490
|165.080
|ВТБ
|29.12.2018 18:48:52
|0.034
|0.034
|0.034
|Русгидро
|29.12.2018 18:49:55
|0.486
|0.486
|0.484
|ФСК ЕЭС
|29.12.2018 18:49:51
|0.148
|0.148
|0.148
|Ростелеком
|29.12.2018 18:48:02
|73.070
|73.480
|72.300
|АвтоВАЗ
https://1prime.ru/News/20190101/829593446.html