ВАШИНГТОН, 12 янв /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Шатдаун — временное сокращение работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета — побил в субботу исторический рекорд продолжительности, но конца ему не видно: администрация и конгресс готовятся к продолжению длительного противостояния.

От бюджетного кризиса страдают сотни тысяч госслужащих и подрядчиков, но большинство простых американцев "закрытием" не затронуты. Президент Дональд Трамп продолжает требовать 5,6 миллиарда долларов на пограничную безопасность и строительство стены на границе с Мексикой и отказывается подписывать бюджет без этой статьи. Демократы, получившие контроль в палате представителей нового созыва конгресса, не хотят и слышать о стене и называют кризис "искусственным".

Трамп размышляет над введением режима чрезвычайного положения на границе, чтобы обойти конгресс и попытаться профинансировать стену. Но этот шаг будет немедленно оспорен в суде с неясными последствиями для администрации, да и испортит отношения с конгрессом на перспективу.

Наиболее продолжительный шатдаун до настоящего времени произошел в декабре 1995 — январе 1996 года и продлился 21 день. Нынешний шатдаун, который продолжается с 22 декабря 2018 года, на полночь субботы длится уже 22-й день.

БЕСПЛАТНАЯ РАБОТА И ПОТЕРИ БЮДЖЕТА

Это уже третий шатдаун за год. В этот раз он ограничен по объему — затронуты лишь 25% министерств и ведомств, хотя среди них такие важные, как госдепартамент, министерство внутренней безопасности, минюст и даже большая часть аппарата Белого дома. Около 800 тысяч госслужащих либо работают без оплаты (если их работа считается важной для нацбезопасности), либо отправлены в вынужденный неоплачиваемый отпуск. Правда, все ждут, что в конечном счете конгресс возместит их потери задним числом. Гораздо хуже приходится тем, кто нанят государством по контракту: они просто не получают денег, и возмещения им не обещают.

Бюджет тоже теряет существенные средства, заявил РИА Новости Рой Майерс, профессор политологии и государственной политики в Мэрилендском университете округа Балтимор.

"Теряются ценные услуги, которые оказывают власти", — сказал Майерс.

Его коллега, профессор Университета Джорджа Вашингтона Сэмюэль Хофф, поясняет: "В краткосрочной перспективе шатдаун повлияет на жизнь конкретных людей. Что касается долговременного влияния на экономику… то внутри исполнительной власти есть ведомства, которые называются государственными корпорациями, которые закрыли свои офисы".

Например, почта США не предоставляет ряд услуг, сократила число сотрудников, уточняет он. Другой пример — Управление долины Теннесси, созданное во времена Великой депрессии агентство, которое генерирует электроэнергию для ряда штатов на юго-востоке США. Ему тоже пришлось внести коррективы в работу.

"Правительство потеряет доходы от этих подразделений и агентств, которые пытаются зарабатывать деньги", — заметил Хофф.

В Вашингтоне шатдаун почти никак не ощущается. Все работает, кроме некоторых учреждений. Магазины в этом году предлагают очень крупные скидки после Нового года, стараясь привлечь тех госслужащих, которые сидят без дела целыми днями, но надеются на возмещение зарплаты, а потому не боятся тратить деньги с кредитных карт.

Хуже приходится контрактникам, которые просто остались без источника дохода. "Я уже три недели не получаю зарплату. Перспективы безрадостные", — говорит один из контрактных служащих Национальных институтов здравоохранения.

НАШЛА КОСА НА КАМЕНЬ

Президент Трамп пытается убедить избирателей и конгресс, что стена (или стальное заграждение) на границе с Мексикой совершенно необходима. Он уже посетил границу, где заручился поддержкой правоохранителей на местах. Трамп также выступил с обращением к нации, где буквально запугивал избирателей примерами страшных преступлений, которые совершили иммигранты-нелегалы. Президент демонстрирует свои фирменные эмоции — а может быть, тщательно культивируемый имидж непредсказуемого политика. На очередной встрече с демократами в Белом доме Трамп просто хлопнул дверью, когда ему в очередной раз заявили, что стены не будет. А про страдания госслужащих президент отозвался в том смысле, что большинство из них, мол, все равно поддерживают демократов.

Однако спикер Нэнси Пелоси недаром уже больше 15 лет руководит демократами в конгрессе. На громкие жесты президента она не поддается. На обращение она ответила собственным выступлением, в котором заявила, что отдельные преступления иммигрантов — это не статистика, а Трамп своими руками создает искусственный и ненужный кризис со стеной. Президентское хлопанье дверью демократов тоже не смутило. Палата представителей под председательством Пелоси уже приняла ряд законов, направленных на финансирование учреждений и выплату задолженности по зарплате. Республиканцы в сенате пока что эти законы не пропускают, что позволяет демократам винить противников в несоблюдении интересов работников.

ЧЬЕ РЕНОМЕ ПОСТРАДАЕТ БОЛЬШЕ

Как бы ни винили друг друга Трамп и демократы, кому-то придется уступить первым, либо же стороны пойдут на компромисс, зафиксировав взаимный проигрыш. Обычно шатдауны приводят к падению популярности обеих партий, а также конгресса в целом и, разумеется, президента.

"Шатдаун наносит президенту Трампу больше вреда, чем демократам. Это необычно, поскольку президент контролирует (повестку дня – ред.) СМИ, и это часто позволяет ему переиграть конгресс в подобных ситуациях", — сказал РИА Новости Дэвид Лаблин, профессор Американского университета в Вашингтоне и специалист по вопросам государственного управления.

"Однако президент Трамп весьма публично взял на себя заслугу — или вину — за шатдаун. Кроме того, весь шатдаун строится на требовании президента Трампа построить стену на всю длину границы с Мексикой, которое непопулярно среди американцев", — добавил Лаблин.

Опросы показывают, что большинство винит республиканцев и лишь чуть больше 30% — демократов, а это меньше, чем число избирателей Трампа, уточнил он. Кроме того, с его точки зрения, демократы выглядят "более взрослыми", успешно изображая требования Трампа как каприз.

Как отмечает профессор Хофф, в этой ситуации уязвимы даже не столько Трамп и демократы, сколько некоторые республиканцы. Список республиканцев в сенате, обеспокоенных длительным шатдауном, практически совпадает со списком тех, кому надо будет переизбираться в 2020 году. Именно они боятся падения своей популярности, отмечает он.

"Я думаю, что они первые дадут слабину и станут наиболее уязвимыми (для компромисса – ред.)", — говорит профессор Хофф.

Политолог Рой Мейерс согласен с этой точкой зрения. "Самые уязвимые политики с точки зрения падения популярности — это некоторые республиканские сенаторы, которые сотрудничают с лидером (фракции) Митчем Макконнеллом, предотвращая голосование по законопроектам, которые могли бы открыть учреждения", — считает он.

ЧЕМ ЧРЕВАТ РЕЖИМ ЧП

У Трампа есть "козырь" в рукаве: он может попытаться объявить режим чрезвычайного положения на границе, сославшись на национальную безопасность. В этом случае администрация может попытаться обойти конгресс и взять деньги на стену из бюджета уже профинансированных министерств. Ходят слухи, что администрация хочет "поскрести по сусекам" в бюджете инженерного корпуса сухопутных сил и даже задействовать средства, выделенные на восстановление после урагана острова Пуэрто-Рико.

Однако подобный шаг все равно ударит бумерангом по самому Трампу. Демократы уже заявляют, что подадут на такое решение в суд, и победа президента в суде совершенно не гарантирована.

"Мое предсказание таково: если президент Трамп и его администрация не переформулируют свои аргументы относительно южной границы, сделав намного больший, чем ранее, акцент на его военный аспект и аспект национальной безопасности, они проиграют в судах", — считает Хофф.

Политолог привел аналогии с рядом других громких дел по национальной безопасности, где исполнительная власть в результате проигрывала спор. "Гуманитарный аспект, который президент добавил в свое телеобращение, лишь ослабил его позиции в суде, хотя, конечно, я согласен, что в кризисе этот аспект имеется", — добавил он.

И Хофф, и Майерс согласны, что шатдаун, вероятно, будет продолжаться до тех пор, пока Трамп все же не решит объявить ЧП, поскольку другого выхода сохранить лицо у него нет. Кроме того, они предупреждают, что обходить конгресс чревато. Парламентарии, в том числе и однопартийцы Трампа, отлично помнят, что они не подчиняются президенту и что в их руках находится все финансирование деятельности исполнительной власти. У них будет еще много возможностей заставить Трампа пожалеть об односторонних шагах.

"Шатдаун будет какое-то время продолжаться, если только Трамп не объявит режим ЧП и потом не заявит, что готов подписать законопроект об открытии (учреждений), хотя это создаст для него большие проблемы в работе с конгрессом по будущему финансированию", — отмечает Майерс.

Сам Трамп явно не страдает от шатдауна и не чувствует себя стесненным им. Нынешний президент США поступает в соответствии со своими инстинктами, а не советами приближенных, и уход многих сотрудников Белого дома в вынужденный отпуск ничуть его не тяготит. Как сказал газете Wall Street Journal неназванный представитель администрации, "президент вряд ли замечает пустые столы в Западном крыле".