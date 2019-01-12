МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Возглавляемая миллиардером Илоном Маском компания SpaceX планирует сократить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.

Всего под сокращение попадут порядка 600 человек, им выплатят восьмимесячный оклад. Кроме того, космическая компания посодействует им с поиском работы.

"Мы должны расстаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды", — отмечается в сообщении компании.

Соответствующее письмо было разослано попавшим под сокращение сотрудникам.

Между тем за последние годы численность сотрудников SpaceX увеличилась на 2000 человек. Сейчас на благо развития космической отрасли там трудятся 6000 человек.