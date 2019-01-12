МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Возглавляемая миллиардером Илоном Маском компания SpaceX планирует сократить 10% своих сотрудников, сообщает Los Angeles Times.
Всего под сокращение попадут порядка 600 человек, им выплатят восьмимесячный оклад. Кроме того, космическая компания посодействует им с поиском работы.
"Мы должны расстаться с некоторыми талантливыми и трудолюбивыми членами нашей команды", — отмечается в сообщении компании.
Соответствующее письмо было разослано попавшим под сокращение сотрудникам.