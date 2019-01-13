МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Силовые кабели на электрообессоливающей установке и насосная установка на производственной площадке горят на площади 100 квадратных метров на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"На ОАО "Уфимский НПЗ" загорелись силовые кабели на электрообессоливающей установке АВТ-6 с последующим переходом на насосную установку на производственной площадке", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в настоящее время пожар удалось локализовать на площади 100 квадратных метров.

Борьбу с огнем ведут по второму номеру сложности. Осуществляется также мониторинг содержания вредных веществ в воздухе.

Обстоятельства пожара выясняются.