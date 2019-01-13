МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Пожар на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе в Башкирии ликвидирован на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

"Пожар силовых кабелей на электрообессоливающей установке с последующим переходом на насосную установку на производственной площадке НПЗ ликвидирован на 100 квадратных метрах", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавших в результате пожара нет.

Представитель "Башнефти" сообщил РИА Новости, что "на территории производственной площадки "Башнефть-УНПЗ" в результате пропуска в корпусе вспомогательного оборудования произошло возгорание мазута", которое ликвидировали менее чем за час.

"Существенных повреждений оборудования нет. Пострадавших нет, угроза экологии отсутствует. Создана комиссия по выяснению причин произошедшего", — сообщили в "Башнефти".