МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Роснефть" получит в операционное управление сроком на 20 лет терминал по хранению нефтепродуктов в Ливане, говорится в пресс-релизе нефтяной компании.

"ПАО "НК "Роснефть" и министерство энергетики и водных ресурсов Ливанской Республики договорились о передаче российской компании в операционное управление терминала по хранению нефтепродуктов в городе Триполи (второй по величине город Ливана и главный порт на севере страны) на срок 20 лет", — говорится в сообщении.

Договоренность также предполагает проведение работ по реконструкции терминала и расширению, отмечает компания.

"Реализация проектов на Ближнем Востоке является одним из стратегических направлений развития компании. Договоренность позволит "Роснефти" укрепить свое присутствие в регионе и повысить эффективность действующих интегральных производственно-сбытовых цепочек, а также будет способствовать развитию международного трейдинга компании. Мы надеемся на дальнейшее расширение сотрудничества с Ливаном и реализацию ряда других возможных проектов в нефтегазовом секторе этой страны", — приводятся в сообщении слова главы "Роснефти" Игоря Сечина.