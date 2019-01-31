ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 31 янв — ПРАЙМ. Порядка 9 тысяч клиентов российских банков, попавших в "чёрные списки", к настоящему моменту реабилитированы, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Аннулировано отказов 17 тысяч, реабилитировано более 9 тысяч — это всего на данный момент", — сказал он в кулуарах встречи руководства ЦБ с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Ранее в четверг председатель Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор работает с Росфинмониторингом над смягчением критериев для включения предпринимателей в отказной список банков.