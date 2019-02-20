СТОКГОЛЬМ, 20 фев — ПРАЙМ. Глава Swedbank Биргитте Боннесен в среду заявила журналистам, что она встречалась с основателем фонда Hermitage Capital Уильямом Браудером и обсуждала с ним подозрения об отмывании денег через банк.

"Я была в Лондоне, я встречалась с Браудером. Я спрашивала его о том, что он знает. Я считаю, для нас важно работать со всеми, кто имеет отношение к расследованию случаев отмывания денег",- заявила Боннесон. Она также прокомментировала появившиеся в прессе сообщения о том, что Браудер собирается подавать в суд на Swedbank: "Мы разговаривали с ним сегодня, и он сказал, что этого он делать не собирается".

Боннесон повторила сделанное ранее в среду пресс-службой банкой заявление о том, что банк регулярно проводил проверки подозрительных транзакций, но никаких незаконных операций, связанных с Danske Bank, выявлено не было.

Глава Swedbank также сообщила, что банк в ближайшее время не собирается проводить внешнюю проверку данных о возможном отмывании денег через счета финансового учреждения.

"В настоящее время мы не планируем делать больше, чем мы уже делаем", — заявила Боннесен на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможном внешнем аудите банка. Она отметила, что, по ее мнению, банк адекватно реагировал на информацию о подозрительных транзакциях: "Я уверена, что мы правильно работали с этими проблемами и делали это на протяжении многих лет".

Ранее в среду шведский телеканал SVT опубликовал результаты расследования, которые показали, что через счета в Swedbank в период с 2007 по 2015 год прошли порядка 4 миллиардов евро, полученных нелегально. Журналисты проследили связь между Swedbank и клиентами Danske Bank, который в 2018 году оказался в центре скандала в связи с обвинениями в отмывании средств через эстонское подразделение. После публикации расследования акции банка на Стокгольмской бирже резко упали.

Браудер заявлял, что у него есть доказательства связи дела Swedbank со скандалом вокруг Danske Bank. Он сообщил, что планирует подать в суд против Swedbank на основании имеющихся у него документов.