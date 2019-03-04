СОФИЯ, 4 мар — ПРАЙМ. Среднесуточное снижение добычи нефти в РФ в рамках сделки ОПЕК+ к концу марта составит 228 тысяч баррелей от уровня октября 2018 года, что является целевым показателем, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"У нас есть понимание, что в марте будут достигнуты более высокие показатели по выполнению параметров соглашения. И к концу марта — началу апреля мы выйдем на плановые показатели — 228 тысяч баррелей. В рамках суточной добычи, да. В среднем по марту, конечно, будет выше (сокращение — ред.), чем в феврале. Мы ожидаем где-то к концу марта выход на 228 — среднесуточный", — сказал Новак.

При этом на уточняющий вопрос о том, правильно ли понимать, что сокращение в 228 тысяч баррелей в сутки будет не в целом по месяцу, а в последние дни марта, Новак ответил: "Да, потому что мы плавно выходим (на целевые показатели — ред.)".

"Мы будем стараться максимально (сокращать — ред.). Посмотрим, как получится. Но будет точно выше февраля, что-то между февральской цифрой и 228", — добавил он.

ОПЕК и ряд не входящих в эту организацию стран (ОПЕК+) в конце 2018 года решили модернизировать условия соглашения о сокращении добычи нефти, действующего с начала 2017 года. Страны договорились о снижении своей добычи суммарно на 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Новое соглашение рассчитано на первое полугодие 2019 года.

Россия в рамках своих обязательств по сделке постепенно сокращает добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки от уровня октября 2018 года в 11,421 миллиона баррелей в сутки. Так, по итогам января среднесуточное сокращение добычи РФ в рамках сделки ОПЕК+ достигло 47 тысяч баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, а по итогам февраля — 97 тысяч. При этом к концу февраля Россия вышла на сокращение добычи нефти в рамках сделки примерно на 118 тысяч баррелей в сутки к октябрю 2018 года.