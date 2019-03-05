ЖЕНЕВА, 5 мар — ПРАЙМ. Первые машины Aurus будут поставлены частным клиентам в России в третьем-четвертом квартале 2019 года, сообщил РИА Новости гендиректор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт.

"В середине — конце года первые машины будут поставлены клиентам в России. Третий-четвертый квартал. У нас еще идут поставки госструктурам, но нам осталось уже не так много. Но машины нужно произвести, провести тест-драйвы, завершить сертификационные испытания. И для каждого из этих шагов нужны машины, мы же не можем везде использовать один и тот же автомобиль. Нам нужно сформировать некоторый запас автомобилей для этих целей", — сказал собеседник агентства, пояснив, что представлены в продаже будут седан и лимузин.

Хильгерт затруднился назвать количество машин, которое будет передано частным клиентам в этом году. "Максимальная производственная мощность 150 штук (в год, на НАМИ — ред.), нужно понять, какие машины понадобятся для тех манипуляций, про которые я сказал, и тогда будет видно, что остается в доступе для клиентов. У нас идут переговоры с отделом продаж, что они могу сделать", — пояснил он.

Цены на автомобили Aurus в России будут опубликованы в середине апреля.

"Мы опубликуем цены в России в середине апреля. У нас было подписание соглашения с Tawazun, и соответствующие переговоры. Это очень важная информация для рынка. План опубликовать ее в середине апреля. Будет оглашена цена производителя, в разных странах стоимость машины будет варьироваться в зависимости от налогов, логистики, импортных пошлин", — отметил Хильгерт.

Первые поставки в Европу планируются в конце 2020 года, сообщил он.

"Европа для нас — очень важный рынок. Географически она очень близка, у нас много деловых партнеров здесь, мы делаем множество технических экспертиз для европейского климата. Некоторые другие испытания проводим в России для холодного климата, и для жаркого климата проводим испытания в ОАЭ. Когда начнутся поставки в Европу, точно не могу пока сказать — это во многом зависит от клиентов, и нам нужно завершить некоторые технические аспекты — получить сертификат соответствия для европейского рынка. Мы надеемся, что сможем поставить первые автомобили в Европу в конце следующего года", — сказал собеседник агентства.

Будут ли европейские страны первыми, куда будут экспортироваться машины Aurus, пока неясно. "Может случиться так, что мы окажемся быстрее в арабских странах — это зависит от кооперации с партнерами и местного законодательства. Посмотрим", — добавил Хильгерт.

Проект "Кортеж" — это семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства, в него входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе. Он реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей.