МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российскую нефть, полностью отвечающую качественным показателям, начали загружать в танкеры на экспорт в порту Усть-Луга, сообщило Минэнерго России.

"На данный момент в порту Усть-Луга на танкеры уже осуществляется погрузка нефти полностью отвечающей показателям ГОСТ Р 51858-2002 "Нефть. Общие технические условия". Ранее, 8 мая кондиционная нефть поступила на узел учета порта Усть-Луга, 9 мая начала поступать в резервуарный парк для погрузки на танкеры", — говорится в сообщении ведомства.

Министерство также отметило, что продолжается реализация мероприятий дорожной карты по нормализации качественных показателей нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба", поставляемой на НПЗ Белоруссии и транзитом европейским потребителям.

Проблема с качеством нефти, поступающей из РФ в Белоруссию по трубопроводу "Дружба", возникла во второй декаде апреля. "Транснефть" признала повышенное содержание в ней хлоридов и заявила о принятии мер для скорейшего решения проблемы. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, а 4 мая — на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Мозырь" ОАО "Гомельтранснефть Дружба".