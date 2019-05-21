ПЕРМЬ, 21 мая — ПРАЙМ. Польша подняла перед РФ вопрос о скидке на загрязненную нефть, поступающую по нефтепроводу "Дружба", сообщил журналистам вице-премьер России Дмитрий Козак.

"Наши польские партнеры попросили дать им все окончательные условия на будущее. Если мы со всеми другими — со Словакией, Венгрией, с Украиной, Белоруссией — договорились о том, что сегодня решаем технические вопросы физического освобождения нефтепровода от некондиционной нефти, то польские коллеги, несмотря на то, что в самом начале был такой же конструктивный диалог, вдруг неожиданно захотели узнать, какая скидка будет на эту нефть", — сказал Козак.

По его словам, окончательно договориться с Польшей по устранению последствий ЧП с нефтепроводом "Дружба" пока не удалось, в четверг пройдут дополнительные переговоры.

"С польскими коллегами все-таки не удалось окончательно договориться по поводу способов и условий освобождения нефтепровода от некондиционной нефти", — сказал Козак.

Он добавил, что в четверг состоятся дополнительные переговоры. "Там требуется уточнить некоторые детали", — пояснил зампредседателя правительства.

В целом дорожная карта по разрешению ситуации с нефтепроводом "Дружба" согласована в полном объеме, она уже начала реализовываться в белорусском городе Полоцке, сообщил он.

"Частично вопрос (по ситуации с "Дружбой — ред) решен. На белорусские предприятия, в Словакию, Венгрию стандартная нефть уже поставляется. Что касается окончательного освобождения трубы с белорусской стороны — дорожная карта согласована в полном объеме и в настоящее время она уже начала реализовываться в городе Полоцке. Готовятся емкости соответствующие белорусской стороной, для того, чтобы освободить некондиционную нефть с трубы с Польшой", — сказал Козак.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу.