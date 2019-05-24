МИНСК, 24 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что вытеснение в сторону РФ скопившейся некачественной российской нефти на белорусском участке трубопровода "Дружба" начнется 27-28 мая.

В Москве в пятницу состоялись переговоры Румаса и российского коллеги Дмитрия Медведева, обсуждались, в том числе, интеграционный процесс и ситуация с загрязнением магистрального нефтепровода "Дружба".

"Буквально с понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону РФ, таким образом освободиться путепровод в сторону Западной Европы", — заявил Румас в пятницу в эфире телеканала ОНТ.

Румас также заявил, что Россия подтвердила готовность решать вопросы компенсации Минску из-за ситуации с поставками некачественной нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

"Что касается компенсации, в подписанном вчера протоколе тоже есть этот пункт. Сторонам необходимо время, чтобы оценить ущерб, который нанесла некондиционная нефть технологическим установкам на Мозырском НПЗ… Еще раз сегодня было подтверждено, что российская сторона готова решать вопросы компенсации", — цитирует Румаса госагентство Белта.

По словам премьера, когда работа по оценке ущерба с белорусской стороны будет закончена, информация будет передана РФ.

Проблема с качеством нефти в магистральном нефтепроводе "Дружба" возникла в апреле, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Поставки через нее идут как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом через ее территорию. Качественная нефть из России 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу, далее она дошла до разветвления в Мозыре и 11 мая украинская "Укртранснафта" сообщила о начале приема нефти для транзита в Европу.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов. По итогам переговоров вице-премьеров России и Белоруссии Дмитрия Козака и Игоря Ляшенко 16 мая была достигнута договоренность о создании рабочей группы из восьми человек для оценки фактических убытков из-за ЧП в "Дружбе" и способов компенсации. Как уточняла белорусская сторона, обсуждаются компенсации двух видов – прямых и косвенных потерь.