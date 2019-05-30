ВАШИНГТОН, 30 мая /ПРАЙМ/. Сервис такси Uber зафиксировал убыток в 1 миллиард долларов за первый квартал в качестве публичной компании, говорится в отчете, опубликованном в четверг.

Компания прогнозировала убыток в 1-1,11 миллиарда долларов.

При этом оборот компании вырос в I квартале 2019 года на 20% до 3,1 миллиарда долларов. Общее количество бронирований выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 14,6 миллиарда долларов. При этом на поквартальной основе рост числа бронирований составил лишь 3,4%. Число активных пользователей составило 93 миллиона на помесячной основе.

Акции компании в четверг торгуются в районе $40 против цены первоначального размещения в $45.