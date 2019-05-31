МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Стоимость нефти продолжает падать второй день подряд на глобальных рисках вокруг энергетического сектора, сдерживают нефтяные цены с одной стороны негативная статистика из США, а с другой — опасения за нефтяной спрос на фоне торговых противоречий, связанных со Штатами, свидетельствуют данные бирж.

По состоянию на 20.25 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,07%, до 62,67 доллара за баррель, при этом показатель опустился ниже 63 долларов впервые с 13 февраля, цена июльских фьючерсов на WTI снижалась на 3,85%, до 54,41 доллара за баррель.