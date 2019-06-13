МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Иранский телеканал Al-Alam в четверг сообщил о том, что на два нефтяных танкера было совершено нападение.

Два нефтяных танкера пострадали от взрывов в Оманском заливе у берегов Ирана.

Как сообщает Reuters, один танкер принадлежащий норвежской Frontline. По данным агентства, он был поражен торпедой у побережья Объединенных Арабских Эмиратов в Оманском заливе.

Собеседники Al-Alam сообщили, что в акватории произошли взрывы, после чего танкеры подали сигналы о помощи у близлежащих стран. Причины взрывов не называются.

Один из двух атакованных в Оманском заливе танкеров Front Altair затонул, сообщает ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.

"Надежные источники подтвердили Al-Mayadeen, что нефтяной танкер Front Altair полностью затонул в Оманском заливе", — говорится в сообщении агентства.

Власти Омана подтвердили, что как минимум на один из танкеров, пострадавших в Оманском заливе, было совершено нападение, пишет норвежское издание Dagblaget.

"Мы можем подтвердить, что это было нападение. На борту норвежского судна был взрыв", — заявил представитель береговой охраны Омана Нассера Селима.

По его словам, инцидент произошел в иранских водах залива. "Мы в контакте с властями Ирана", — отметил Селим.

На борту танкера Front Altair, пишет норвежская газета VG, могли быть россияне. Издание цитирует представителя компании-судовладельца, который заявил, что среди членов экипажа были граждане России, Грузии и Филиппин.

"Насколько я могу судить, все 23 человека, находившихся на борту, сейчас в безопасности. Они перевезены на другое судно", — добавил представитель компании.

В российском МИД проверяют информацию о россиянах, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера. "В МИД РФ проверяют информацию о гражданах РФ, которые могли быть в составе экипажа загоревшегося в Оманском заливе норвежского танкера", — заявили в департаменте информации и печати МИД.

Посольство РФ в Омане не располагает информацией о россиянах на борту одного из танкеров.